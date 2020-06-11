В Азербайджане стали больше страховать жилье

В январе-апреле этого года функционирующими в Азербайджане компаниями было собрано 21 326,4 тыс. манатов страховых взносов по обязательному страхованию недвижимости.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, за это время по этому виду страхования компании осуществили выплаты в размере 2 211,4 тыс. манатов, сообщили в Центральном банке Азербайджана.

Сообщается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года страховые сборы возросли на 66,1%, а выплаты - на 48,7%.

За это время сборы по обязательному страхованию гражданской ответственности в связи с эксплуатацией недвижимости в годовом сравнении увеличились на 5,2% и составили 175,5 тыс. манатов. В отчете указано, что в январе-апреле этого года по этому же виду были осуществлены выплаты на сумму 1400 манатов. Отметим, за аналогичный период прошлого года по этому виду страхования выплаты не были осуществлены.

Напомним, за отчетный период общие сборы по всем видам страхования увеличились в годовом сравнении на 17,4% и составили 311 337 тыс. манатов, а выплаты увеличились на 58,4% и составили 105 564,7 тыс. манатов.