В Азербайджане вырос рынок обязательного страхования

За январь-апрель текущего года в Азербайджане страховыми компаниями по обязательным видам страхования собрано взносов на сумму 101 529,7 тыс. манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, за этот период компаниями по обязательным видам страхования было выплачено 25 282,6 тыс. манатов.

Согласно информации, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем собранных страховых взносов вырос на 14%, выплаты - на 8,5%.

За этот период объем взносов по обязательному страхованию жизни по сравнению с прошлым годом вырос на 20,4% и составил 21 772,3 тыс. манатов, выплаты уменьшились на 1,5% и составили 703 тыс. манатов.

По другим видам страхования за отчетный период собрано взносов на сумму 79 757,4 тыс. манатов, выплачено - 24 579,5 тыс. манатов, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года означает рост на 12,3% и 8,8% соответственно.