Азербайджанцы купили товары и продукты на 14,5 млрд манатов

В январе-мае этого года объем розничного товарооборота в Азербайджане составил 14 миллиардов 567,2 миллиона манатов.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Госкомстат, по сравнению с показателем за отчетный период прошлого года данный показатель снизился на 1,7 процента.

Объем платных услуг, предоставляемых населению, составил 2 миллиарда 858,8 миллиона манатов, что на 14,9 процента ниже, чем в прошлом году.