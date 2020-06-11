https://news.day.az/economy/1243503.html Азербайджанцы купили товары и продукты на 14,5 млрд манатов - за 5 месяцев
Азербайджанцы купили товары и продукты на 14,5 млрд манатов - за 5 месяцев
В январе-мае этого года объем розничного товарооборота в Азербайджане составил 14 миллиардов 567,2 миллиона манатов.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Госкомстат, по сравнению с показателем за отчетный период прошлого года данный показатель снизился на 1,7 процента.
Объем платных услуг, предоставляемых населению, составил 2 миллиарда 858,8 миллиона манатов, что на 14,9 процента ниже, чем в прошлом году.
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