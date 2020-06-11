https://news.day.az/economy/1243577.html Азербайджан готовится восстановить международные авиарейсы - ОФИЦИАЛЬНО
Азербайджан готовится восстановить международные авиарейсы - ОФИЦИАЛЬНО
Мы следим за процессом восстановления авиасообщения в других странах. Был подготовлен соответствующий проект правил осуществления авиарейсов в условиях пандемии.
Как передает Day.Az, об этом сказал на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров директор агентства гражданской авиации Ариф Мамедов.
По его словам, проект правил был направлен в Оперативный штаб.
"Сегодня он был увержден и началась подготовка к восстановлению международного авиасообщения", - отметил Мамедов.
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