Азербайджан готовится восстановить международные авиарейсы

Мы следим за процессом восстановления авиасообщения в других странах. Был подготовлен соответствующий проект правил осуществления авиарейсов в условиях пандемии.

Как передает Day.Az, об этом сказал на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров директор агентства гражданской авиации Ариф Мамедов.

По его словам, проект правил был направлен в Оперативный штаб.

"Сегодня он был увержден и началась подготовка к восстановлению международного авиасообщения", - отметил Мамедов.