https://news.day.az/economy/1243616.html Вице-президент AZAL о возврате денег за авиабилеты
Вице-президент AZAL о возврате денег за авиабилеты
"Пассажиры, у которых на сегодняшний день есть билеты, могут обменять их на новые".
Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказал вице-президент ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) Эльдар Гаджиев.
По его словам, всем пассажирам будут предоставлены специальные ваучеры: "Что касается пассажиров, которые заявляют, что не планируют в будущем совершать полеты самолетами AZAL, им будет возвращена стоимость билетов спустя 60 дней после возобновления полетов".
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