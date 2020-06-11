Вице-президент AZAL о возврате денег за авиабилеты

"Пассажиры, у которых на сегодняшний день есть билеты, могут обменять их на новые".

Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказал вице-президент ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) Эльдар Гаджиев.

По его словам, всем пассажирам будут предоставлены специальные ваучеры: "Что касается пассажиров, которые заявляют, что не планируют в будущем совершать полеты самолетами AZAL, им будет возвращена стоимость билетов спустя 60 дней после возобновления полетов".