Минфин Азербайджана разместит дисконтные облигации

На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 16 июня пройдет аукцион по размещению дисконтных среднесрочных манатных облигаций министерства финансов Азербайджана на общую сумму 30 миллионов манатов, сообщает Day.Az со ссылкой на биржу.

На торгах будут предложены облигации номиналом 100 манатов и со сроком обращения 364 дня.

Сроки оплаты по облигациям - 15 июня 2021 года.

Андеррайтером по выпуску государственных облигаций министерства финансов является инвестиционная компания Pasha Kapital.