https://news.day.az/economy/1243640.html Азербайджан должен быть членом ОПЕК - заявление генсека
Азербайджан должен быть членом ОПЕК - заявление генсека
"Азербайджан - колыбель нефтяной промышленности. Нефтяная промышленность началась не с Пенсильвании, а с Баку. Мы были бы очень рады видеть Азербайджаном в качестве члена ОПЕК".
Как передает Day.Az, об этом заявил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммад Сануси Баркиндо на вебинаре "Энергетические вопросы в посткоронавирусный период", организованном Центром анализа международных отношений (UNI).
Он отметил, что существует успешное сотрудничество с Азербайджаном в рамках ОПЕК+.
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