Азербайджан должен быть членом ОПЕК

"Азербайджан - колыбель нефтяной промышленности. Нефтяная промышленность началась не с Пенсильвании, а с Баку. Мы были бы очень рады видеть Азербайджаном в качестве члена ОПЕК".

Как передает Day.Az, об этом заявил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммад Сануси Баркиндо на вебинаре "Энергетические вопросы в посткоронавирусный период", организованном Центром анализа международных отношений (UNI).

Он отметил, что существует успешное сотрудничество с Азербайджаном в рамках ОПЕК+.