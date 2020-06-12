Назван потенциал страхового рынка в Азербайджане

Общий потенциал сборов страховых премий на рынке обязательного страхования недвижимости в Азербайджане приблизительно равен 200-250 миллионам манатов в год, сказал Trend исполнительный директор Бюро обязательного страхования Азербайджана Рашад Ахмедов, передает Day.Az.

"Потенциал сегмента обязательного страхования недвижимости достаточно велик и перспективы роста немалые. В целом, по нашим подсчетам, общий потенциал рынка обязательного страхования недвижимости в Азербайджане приблизительно равен 200-250 миллионам манатов. Если говорить о сборах по обязательному страхованию недвижимости в 2019 году, то за указанный год было собрано страховых премий в размере около 43,5 миллионов манатов. Отмечая динамику роста по данному виду страхования, могу сказать, что за январь - апрель месяцы текущего года было заключено 200 848 договоров, что больше показателя аналогичного периода 2019 года в 5,3 раза, а размер собранных страховых премий составил 20,240 миллиона манатов, что демонстрирует рост более чем на 66 процентов", - сказал Ахмедов.

Как отметил исполнительный директор Бюро, в Азербайджане ожидается цифровизация обязательного страхования недвижимого имущества. По его словам, в начале этого года, в рамках рабочей группы, совместно с соответствующими структурами, было осуществлено тестирование перевода всех процессов, связанных с обязательным страхованием недвижимости, в электронный формат. Это было произведено в свете исполнения поручения главы азербайджанского государства по цифровизации экономики страны.

Ахмедов сказал, что осуществить указанный перевод можно будет после имплементации соответствующих данных о недвижимом имуществе в электронную систему Бюро обязательного страхования. Для воплощения указанного в жизнь необходимо внести изменения в закон "Об обязательных видах страхования". После этого, можно будет осуществлять надзор за соблюдением обязательных требований о страховании недвижимого имущества и применять соответствующие санкции к не соблюдающим их лицам.

Отметим, обязательное страхование в Азербайджане осуществляется страховыми компаниями, имеющими лицензию на определенный вид обязательного страхования, входящими в Бюро обязательного страхования. На данный момент существует 15 таких компаний, четыре из которых осуществляют деятельность в области страхования жизни, одиннадцать - в сфере non-life страхования.

Напомним, на сегодняшний день в Азербайджане действуют 21 страховая и одна перестраховочная компания.