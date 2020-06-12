Еще одно новшество для глобальных компаний от крупнейшего банка страны (R)

Международный Банк Азербайджана продолжает расширять возможности обслуживания корпоративных клиентов посредством внедрения новых технологий.

Теперь корпоративные клиенты Банка могут начислять заработную плату по более современному цифровому каналу. Таким образом, транснациональные компании, являющиеся клиентами Банка, смогут осуществлять переводы заработной платы своих сотрудников только на основании запроса SWIFT (MT 101) без использования традиционных методов.

Основным преимуществом новой услуги, предоставляемой банком корпоративным клиентам, является то, что корпоративные клиенты с банковскими счетами за рубежом могут легко осуществлять переводы заработной платы с банковских счетов как в национальной, так и в иностранной валютах, используя единую платформу (SWIFT).

Следует отметить, что данная услуга доступна только корпоративным клиентам, зарегистрированным в системе SWIFT (Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи).

Международный Банк Азербайджана обладает крупнейшей сетью корреспондентских счетов за рубежом среди местных банков. Поэтому многие глобальные компании, работающие в Азербайджане, выбирают именно Международный Банк Азербайджана для предоставления им финансовых услуг.

Информацию о продуктах и услугах Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 37 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.