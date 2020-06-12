Азербайджанский манат вырос по отношению к евро за прошедшие сутки

Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 12 июня установлен на уровне 1,7 и 1,9206 маната соответственно.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:

Курсы валют

12.06.2020

Разница за сутки, в манатах

Разница за месяц, в манатах

Разница за год, в манатах

1 доллар США

1,7

0

0

0

1 евро

1,9206

-0,0076

0,0834

-0,0062

1 австралийский доллар

1,1635

-0,0218

0,0640

-0,0177

1 российский рубль

0,0242

-0,0006

0,0011

-0,0021

1 турецкая лира

0,2487

-0,0018

0,0078

-0,0442

1 аргентинский песо

0,0245

-0,0001

-0,0007

-0,0135

1 белорусский рубль

0,7161

0,0014

0,0184

-0,1014

1 бразильский реал

0,3418

-0,0051

0,0497

-0,0989

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,0000

0,0000

0,0000

1 южноафриканский ранд

0,0992

-0,0032

0,0070

-0,0167

100 южнокорейских вон

0,1411

-0,0015

0,0025

-0,0027

1 чешская крона

0,0719

-0,0007

0,0052

-0,0033

100 чилийских песо

0,2159

-0,0049

0,0096

-0,0295

1 китайский юань

0,24

-0,0003

0,0004

-0,0058

1 датская крона

0,2576

-0,0011

0,0112

-0,0004

1 грузинский лари

0,5598

0,0041

0,0303

-0,0637

1 гонконгский доллар

0,2193

-0,0001

0,0000

0,0020

1 индийская рупия

0,0224

-0,0001

0,0000

-0,0021

1 британский фунт стерлингов

2,1375

-0,0287

0,0431

-0,0251

100 индонезийских рупий

0,012

-0,0001

0,0006

0,0001

100 иранских риалов

0,004

0,0000

0,0000

0,0000

1 шведская крона

0,1823

-0,0026

0,0104

0,0024

1 швейцарский франк

1,7996

0,0111

0,0525

0,0855

1 израильский шекель

0,4904

-0,0032

0,0061

0,0155

1 канадский доллар

1,2488

-0,0205

0,0381

-0,0304

1 кувейтский динар

5,5293

0,0010

0,0337

-0,0666

1 казахский тенге

0,0042

-0,0001

0,0002

-0,0002

1 киргизский сом

0,0228

-0,0001

0,0012

-0,0008

100 ливанских фунтов

0,1115

-0,0015

-0,0006

-0,0011

1 малайзийский ринггит

0,3989

0,0004

0,0073

-0,0093

1 мексиканский песо

0,0749

-0,0032

0,0040

-0,0141

1 молдавская лея

0,099

0,0003

0,0042

0,0052

1 египетский фунт

0,105

-0,0001

-0,0029

0,0035

1 норвежская крона

0,1765

-0,0072

0,0120

-0,0205

100 узбекских сомов

0,0167

-0,0001

-0,0001

-0,0033

1 польский злотый

0,4298

-0,0040

0,0270

-0,0221

1 сингапурский доллар

1,2215

-0,0041

0,0230

-0,0241

1 саудовский риал

0,453

0,0000

0,0005

-0,0002

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,348

0,0046

0,0346

-0,0075

1 тайваньский доллар

0,0573

0,0000

0,0005

0,0032

1 таджикский сомони

0,1652

-0,0001

-0,0004

-0,0149

1 новый туркменский манат

0,4857

0,0000

0,0000

0,0000

1 украинская гривна

0,0639

-0,0002

0,0008

-0,0002

100 японских иен

1,5866

0,0059

0,0037

0,0197

1 новозеландский доллар

1,0918

-0,0184

0,0586

-0,0250