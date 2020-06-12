Азербайджанский манат вырос по отношению к евро за прошедшие сутки

Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 12 июня установлен на уровне 1,7 и 1,9206 маната соответственно.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу: