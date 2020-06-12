Азербайджанский манат вырос по отношению к евро за прошедшие сутки
Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 12 июня установлен на уровне 1,7 и 1,9206 маната соответственно.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:
|
Курсы валют
|
12.06.2020
|
Разница за сутки, в манатах
|
Разница за месяц, в манатах
|
Разница за год, в манатах
|
1 доллар США
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
1,9206
|
-0,0076
|
0,0834
|
-0,0062
|
1 австралийский доллар
|
1,1635
|
-0,0218
|
0,0640
|
-0,0177
|
1 российский рубль
|
0,0242
|
-0,0006
|
0,0011
|
-0,0021
|
1 турецкая лира
|
0,2487
|
-0,0018
|
0,0078
|
-0,0442
|
1 аргентинский песо
|
0,0245
|
-0,0001
|
-0,0007
|
-0,0135
|
1 белорусский рубль
|
0,7161
|
0,0014
|
0,0184
|
-0,1014
|
1 бразильский реал
|
0,3418
|
-0,0051
|
0,0497
|
-0,0989
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,0000
|
0,0000
|
0,0000
|
1 южноафриканский ранд
|
0,0992
|
-0,0032
|
0,0070
|
-0,0167
|
100 южнокорейских вон
|
0,1411
|
-0,0015
|
0,0025
|
-0,0027
|
1 чешская крона
|
0,0719
|
-0,0007
|
0,0052
|
-0,0033
|
100 чилийских песо
|
0,2159
|
-0,0049
|
0,0096
|
-0,0295
|
1 китайский юань
|
0,24
|
-0,0003
|
0,0004
|
-0,0058
|
1 датская крона
|
0,2576
|
-0,0011
|
0,0112
|
-0,0004
|
1 грузинский лари
|
0,5598
|
0,0041
|
0,0303
|
-0,0637
|
1 гонконгский доллар
|
0,2193
|
-0,0001
|
0,0000
|
0,0020
|
1 индийская рупия
|
0,0224
|
-0,0001
|
0,0000
|
-0,0021
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,1375
|
-0,0287
|
0,0431
|
-0,0251
|
100 индонезийских рупий
|
0,012
|
-0,0001
|
0,0006
|
0,0001
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,0000
|
0,0000
|
0,0000
|
1 шведская крона
|
0,1823
|
-0,0026
|
0,0104
|
0,0024
|
1 швейцарский франк
|
1,7996
|
0,0111
|
0,0525
|
0,0855
|
1 израильский шекель
|
0,4904
|
-0,0032
|
0,0061
|
0,0155
|
1 канадский доллар
|
1,2488
|
-0,0205
|
0,0381
|
-0,0304
|
1 кувейтский динар
|
5,5293
|
0,0010
|
0,0337
|
-0,0666
|
1 казахский тенге
|
0,0042
|
-0,0001
|
0,0002
|
-0,0002
|
1 киргизский сом
|
0,0228
|
-0,0001
|
0,0012
|
-0,0008
|
100 ливанских фунтов
|
0,1115
|
-0,0015
|
-0,0006
|
-0,0011
|
1 малайзийский ринггит
|
0,3989
|
0,0004
|
0,0073
|
-0,0093
|
1 мексиканский песо
|
0,0749
|
-0,0032
|
0,0040
|
-0,0141
|
1 молдавская лея
|
0,099
|
0,0003
|
0,0042
|
0,0052
|
1 египетский фунт
|
0,105
|
-0,0001
|
-0,0029
|
0,0035
|
1 норвежская крона
|
0,1765
|
-0,0072
|
0,0120
|
-0,0205
|
100 узбекских сомов
|
0,0167
|
-0,0001
|
-0,0001
|
-0,0033
|
1 польский злотый
|
0,4298
|
-0,0040
|
0,0270
|
-0,0221
|
1 сингапурский доллар
|
1,2215
|
-0,0041
|
0,0230
|
-0,0241
|
1 саудовский риал
|
0,453
|
0,0000
|
0,0005
|
-0,0002
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,348
|
0,0046
|
0,0346
|
-0,0075
|
1 тайваньский доллар
|
0,0573
|
0,0000
|
0,0005
|
0,0032
|
1 таджикский сомони
|
0,1652
|
-0,0001
|
-0,0004
|
-0,0149
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,0000
|
0,0000
|
0,0000
|
1 украинская гривна
|
0,0639
|
-0,0002
|
0,0008
|
-0,0002
|
100 японских иен
|
1,5866
|
0,0059
|
0,0037
|
0,0197
|
1 новозеландский доллар
|
1,0918
|
-0,0184
|
0,0586
|
-0,0250
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