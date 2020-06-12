Милли Меджлис утвердил исполнение госбюджета на 2019 г.

На сегодняшнем заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса (парламента) на обсуждение во втором чтении был вынесен вопрос об исполнении государственного бюджета Азербайджана на 2019 год, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Было отмечено, что в 2019 году доходы госбюджета были утверждены в размере 23 168,0 миллиона манатов, расходы - 24 218,1 миллиона манатов.

7 672,3 млн. манатов (31,7%) бюджетных доходов приходятся на долю поступлений по линии Государственной налоговой службы при министерстве экономики, 4 408,6 млн. манатов (18,2%) - Государственного таможенного комитета, 11 364,3 млн. манатов (46,9%) - на долю трансферта в госбюджет от Госнефтефонда Азербайджана, 772,9 млн. манатов (3,2%) - на долю других доходов (578,9 млн. манатов - платные услуги бюджетных организаций, 182,6 млн. манатов - другие поступления, 11,4 млн. манатов - от поступлений от сдачи в аренду государственного имущества и земель, на которых находятся приватизированные государственные предприятия и объекты).

Доходы госбюджета в 2019 году без учета трансферта в госбюджет от Госнефтефонда составили 12 853,8 млн. манатов, что в сравнении с показателем 2018 года больше на 1 303,9 млн. манатов (11,3%).

Было отмечено, что расходы госбюджета на 2019 год были выполнены на 24 425,9 млн. манатов (97%) против прогноза в 25 190,0 млн. манатов. В сравнении с аналогичным показателем 2018 года это больше на 1 694,3 млн. манатов (7,5%).

В 2019 году 13 528,9 млн. манатов (55,4%) расходов госбюджета были направлены на текущие потребности (в сравнении с 2018 годом больше на 1974,5 млн. манатов или на 17,1%), 9372,2 млн. манатов (38,4%) - на основные (в сравнении с 2018 годом больше на 430,6 млн. манатов или на 4,8%), 1 524,8 млн. манатов (6,2%) - на расходы, связанные с услугой по государственному долгу и обязательствам.

Подчеркнуто, что 31,8% (7 761,3 млн. манатов) бюджетных расходов направлены на финансирование социальных расходов, что на 564,8 млн. манатов (7,8%) больше в сравнении с показателем 2018 года.

После обсуждений вопрос был вынесен на голосование и утвержден во втором чтении.