Названа сумма инвестиций в экономику Азербайджана

В январе-мае этого года в Азербайджане в основной капитал было направлено 4 907,6 млн. манатов, что на 2,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Как сообщили Day.Az в Государственном комитете по статистике, объем инвестиций, вложенных в нефтегазовый сектор, вырос на 19,8%, а объем средств, направленных в ненефтегазовый сектор, сократился на 16,7%.

Из использованных средств 3 282,3 млн. манатов (или 66,9%) было израсходовано на сферы производства продукции, 1 115,5 млн. манатов (22,7%) - на сферы услуг, 509,8 млн. манатов (10,4%) - на строительство жилых домов.

Из средств, направленных в основной капитал, 2 891,6 млн. манатов (58,9%) составили внутренние средства. Из средств, направленных в основной капитал, 2 965,5 млн. манатов (60,4%) было израсходовано непосредственно на выполнение ремонтно-монтажных работ.

Средства предприятий и учреждений составили 62,1%, бюджетные средства 21,4%, личные средства населения 6,5%, банковские кредиты 5,4%, внебюджетные средства государственных фондов 2,4%, прочие средства 2,2% в общем объеме инвестиций, направленных в основной капитал.