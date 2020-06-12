Азербайджан увеличил экспорт газа по Южно-Кавказскому трубопроводу - ЦИФРЫ
В январе-мае этого года в Азербайджане по магистральным газопроводам было транспортировано 13 431,1 млн. кубометров газа, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 12,3%.
Как сообщили Day.Az в Государственном комитете по статистике, 36,5% (4 900,5 млн. кубометров газа) от общего объема транспортированного газа было прокачано по Южно-Кавказскому трубопроводу.
По сравнению с январем-маем прошлого года рост составил 16,5%.
Газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум был построен для транспортировки в Грузию и Турцию газа, добываемого с месторождения "Шахдениз", расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря. Его протяженность составляет 980 км, диаметр - 42 дюйма.
Первая партия газа, экспортированная по газопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум, была закачена в марте 2007 года.
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