Азербайджан увеличил экспорт газа по Южно-Кавказскому трубопроводу

В январе-мае этого года в Азербайджане по магистральным газопроводам было транспортировано 13 431,1 млн. кубометров газа, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 12,3%.

Как сообщили Day.Az в Государственном комитете по статистике, 36,5% (4 900,5 млн. кубометров газа) от общего объема транспортированного газа было прокачано по Южно-Кавказскому трубопроводу.

По сравнению с январем-маем прошлого года рост составил 16,5%.

Газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум был построен для транспортировки в Грузию и Турцию газа, добываемого с месторождения "Шахдениз", расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря. Его протяженность составляет 980 км, диаметр - 42 дюйма.

Первая партия газа, экспортированная по газопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум, была закачена в марте 2007 года.