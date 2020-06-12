В Азербайджан на постоянное проживание приехал 571 человек

За первый квартал 2020 года соответствующими структурами Министерства внутренних дел и Государственной миграционной службы зарегистрирован 571 человек, прибывший на постоянное жительство в Азербайджан, и 328 покинувших страну.

Об этом Day.Az сообщили в Государственном комитете по статистике.

Согласно информации, положительное миграционное сальдо по стране составило 243.