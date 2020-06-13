В Азербайджане будет создан аппарат для дезинфекции

Азербайджанская IT-компания Sumaks Technologies в связи с возникшей ситуацией, связанной с пандемией, начала разработку второй версии аппарата для дезинфекции - Bənövşəyi, которая предназначена для дезинфекции поручней эскалатора.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend исполнительный директор компании Джавид Мамедов.

По его словам, эскалаторы на станциях и в переходах Бакинского метрополитена могут быть оснащены этими специальными дезинфицирующими устройствами.

"Дезинфекция проводится с помощью ультрафиолетовых лучей. Движущиеся поручни эскалатора будут дезинфицироваться посредством этого устройства, периодически проходя через аппарат. Ожидается, что вначале это устройство будет внедрено в центрах "Служба ASAN", а затем будет предложено другим структурам", - отметил он.

Напомним, что в 2020 году компания продолжит работу по проектам: AutoMax система GPS, ERP (планирование ресурсов предприятия), "Управление скроллерами".

Отметим, что реализация данного масштабного проекта заняла девять месяцев в прошлом году.

Изготовленные компанией приборы были использованы в разных сферах, включая рекламу, транспорт и ERP.