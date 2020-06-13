В Азербайджане разрабатывается проект развития альтернативной энергии

В текущем году Государственное агентство по альтернативным и возобновляемым источникам энергии в рамках проекта по налаживанию альтернативного энергообеспечения в удаленных населенных пунктах, селах, местностях разрабатывает проект по трем технологиям.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend заместитель председателя Государственного агентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии Джамиль Меликов.

По его словам, во всем мире существуют уже разработанные технологии и проверенные методы обеспечения населения теплом, при отсутствии системы газификации и соответствующей инфраструктуры в области обеспечения природным газом.

"Мы проанализировали мировой опыт (стран Европы и СНГ), связанный с решением проблем в этой области. Таким образом сегодня разрабатываются соответствующие методы обеспечения населения теплом и тепловой энергией (обеспечения населенных пунктов горячей водой, газом, отоплением домов и социальных объектов, а также школ)", - сказал он.

По словам Меликова, агенство признало наиболее целесообразным использование определенных технологий.

"В основном проект будет базироваться на трех видах технологий. Первая наиболее известная и проверенная во всем мире - технология, связанная с использованием современных биопечей.

Комби-печи отапливают дом, а также обеспечивают подачу горячей воды, что соответственно позволяет организовать централизованное отопление домов. Кроме того, на этих печах можно готовить еду, а также обеспечивать и иные бытовые потребности населения", - отметил он.

Напомним, что в текущем году одним из наиболее важных направлений деятельности Госагентства является налаживание альтернативного энергообеспечения в удаленных населенных пунктах, селах и местностях. В этом направлении сотрудниками агентства были выбраны 12 пилотных проектов в деревнях разных регионов страны (Лянкяран, Губа, Шеки - Загатала, Самух-Шамкир). По этим проектам агенство подготавливает предложения по возможности использования альтернативных источников энергии.

Напомним, что в настоящее время в Азербайджане предпринимаются последовательные шаги для развития альтернативной энергетики. С этой целью ведутся переговоры с иностранными компаниями и инвесторами, включая компании из Китая, ОАЭ, США и ЕС.

Отметим, что альтернативные источники энергии являются возобновляемым ресурсом, заменяют собой традиционные источники энергии, функционирующие на нефти, природном газе и угле, которые при сгорании выделяют в атмосферу углекислый газ, способствующий росту парникового эффекта и глобальному потеплению. Причина поиска альтернативных источников энергии - потребность получать её из энергии возобновляемых или практически неисчерпаемых природных ресурсов и явлений. Другие их достоинства - экологичность и экономичность.