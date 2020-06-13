Курс маната к евро остается стабильным

На текущей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает Day.Az.

Средневзвешенный курс по итогам недели не изменился и составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 1 июня 1,7 8 июня 1,7 2 июня 1,7 9 июня 1,7 3 июня 1,7 10 июня 1,7 4 июня 1,7 11 июня 1,7 5 июня 1,7 12 июня 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро понизился на 0,016 маната (0,1 процента). Средневзвешенный курс составил 1,9232 маната за евро, соответственно средняя цена маната к данной валюте ослабла на 0,9 процента.

Официальный курс маната по отношению к евро 1 июня 1,8927 8 июня 1,9190 2 июня 1,8914 9 июня 1,9187 3 июня 1,9044 10 июня 1,9282 4 июня 1,9066 11 июня 1,9297 5 июня 1,9289 12 июня 1,9206 Средний курс за неделю 1,9048 Средний курс за неделю 1,9232

По итогам недели официальный курс маната по отношению к рублю снизился на 0,0007 маната (2,8 процента). Средневзвешенный курс составил 0,0247 маната за один рубль, соответственно средняя цена маната к данной валюте ослабла на 0,4 процента.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 1 июня 0,0242 8 июня 0,0249 2 июня 0,0247 9 июня 0,0249 3 июня 0,0248 10 июня 0,0248 4 июня 0,0248 11 июня 0,0247 5 июня 0,0246 12 июня 0,0242 Средний курс за неделю 0,0246 Средний курс за неделю 0,0247

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0026 маната (0,1 процента). Средневзвешенный курс составил 0,2504 маната за одну лиру, соответственно средняя цена маната к данной валюте выросла на 0,3 процента.