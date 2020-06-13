Курс маната к евро остается стабильным

На текущей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает Day.Az.

Средневзвешенный курс по итогам недели не изменился и составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару

1 июня

1,7

8 июня

1,7

2 июня

1,7

9 июня

1,7

3 июня

1,7

10 июня

1,7

4 июня

1,7

11 июня

1,7

5 июня

1,7

12 июня

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро понизился на 0,016 маната (0,1 процента). Средневзвешенный курс составил 1,9232 маната за евро, соответственно средняя цена маната к данной валюте ослабла на 0,9 процента.

Официальный курс маната по отношению к евро

1 июня

1,8927

8 июня

1,9190

2 июня

1,8914

9 июня

1,9187

3 июня

1,9044

10 июня

1,9282

4 июня

1,9066

11 июня

1,9297

5 июня

1,9289

12 июня

1,9206

Средний курс за неделю

1,9048

Средний курс за неделю

1,9232

По итогам недели официальный курс маната по отношению к рублю снизился на 0,0007 маната (2,8 процента). Средневзвешенный курс составил 0,0247 маната за один рубль, соответственно средняя цена маната к данной валюте ослабла на 0,4 процента.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

1 июня

0,0242

8 июня

0,0249

2 июня

0,0247

9 июня

0,0249

3 июня

0,0248

10 июня

0,0248

4 июня

0,0248

11 июня

0,0247

5 июня

0,0246

12 июня

0,0242

Средний курс за неделю

0,0246

Средний курс за неделю

0,0247

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0026 маната (0,1 процента). Средневзвешенный курс составил 0,2504 маната за одну лиру, соответственно средняя цена маната к данной валюте выросла на 0,3 процента.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

1 июня

0,2496

8 июня

0,2513

2 июня

0,2499

9 июня

0,2508

3 июня

0,2527

10 июня

0,2505

4 июня

0,2519

11 июня

0,2508

5 июня

0,2519

12 июня

0,2487

Средний курс за неделю

0,2512

Средний курс за неделю

0,2504