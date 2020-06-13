Хорошая новость для предпринимателей

10 процентов от годовой процентной ставки по кредитам, полученным в манатах до 10 марта 2020 года по существующему одному миллиарду манатов кредитному портфелю предпринимателей, работающих в областях, пострадавших от пандемии, будут профинансированы государством в течение 12 месяцев, начиная с марта.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство экономики Азербайджана.

В соответствии с Указом Президента Азербайджана от четвертого июня 2020 года был утвержден "Порядок предоставления льготных кредитов за счет средств Фонда развития предпринимательства" и внесены изменения и дополнения в его устав.

Согласно данным, этот механизм будет применяться независимо от срока и процентной ставки по кредитам. На эти цели предусмотрено 100 миллионов манатов. Из них 50 миллионов манатов будут предоставлены из государственного бюджета, а другая половина - из Фонда развития предпринимательства.

"Внедрение этого механизма не только уменьшит нагрузку на пострадавших предпринимателей, но и окажет положительное влияние на ликвидность кредитных организаций. В целом реализация этих программ восстановит экономическую активность, повысит финансовую доступность предпринимателей, особенно мелких и средних, ускорит инвестиции в сферы, затронутые пандемией, и сохранит занятость в этих областях, разделит финансовые риски, оживит финансовый и банковский сектора", - отметили в сообщении.

В информации подчеркнули, что улучшение финансового состояния пострадавших предпринимателей устранит риски увеличения ликвидности и проблемных кредитов в банковском секторе.

Отметим,что по данным на седьмое июня, в рамках программы по оказанию финансовой поддержки частным (микро-) предпринимателям поступили 114 290 обращений, 106 771 из которых утверждены и представлены минфину для перечисления выделенных финансовых средств на банковские счета налогоплательщиков. Объем финансовой помощи по утвержденным обращениям составляет 61,54 миллиона манатов. На 7 июня Государственное казначейское агентство минфина обеспечило перечисление средств в размере 60,83 миллиона манатов 101 698 частным (микро) предпринимателям.