https://news.day.az/economy/1244215.html В Азербайджане в грузовых и пассажирских перевозках зафиксировано снижение
В Азербайджане в грузовых и пассажирских перевозках зафиксировано снижение
В январе-мае имеющим наибольший удельный вес в объеме перевозок в транспортном секторе Азербайджана автомобильным транспортом перевезено 47,2 млн. тонн грузов, 543,2 млн. пассажиров.
Как сообщили Day.Az в Государственном комитете по статистике, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в грузовых и пассажирских перевозках зафиксировано снижение на 17,1% и 21,3% соответственно.
Согласно данным, за отчетный период 96,2% пассажиров воспользовались услугами автобусов, 3,8% - такси.
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