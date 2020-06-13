В Азербайджане в грузовых и пассажирских перевозках зафиксировано снижение

В январе-мае имеющим наибольший удельный вес в объеме перевозок в транспортном секторе Азербайджана автомобильным транспортом перевезено 47,2 млн. тонн грузов, 543,2 млн. пассажиров.

Как сообщили Day.Az в Государственном комитете по статистике, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в грузовых и пассажирских перевозках зафиксировано снижение на 17,1% и 21,3% соответственно.

Согласно данным, за отчетный период 96,2% пассажиров воспользовались услугами автобусов, 3,8% - такси.