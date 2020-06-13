Вкладчики AGBank и NBC Bank смогут получить компенсации

Фонд страхования вкладов Азербайджана обратился к вкладчикам AGBank и NBC Bank.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Фонд, вкладчики смогут обратиться за выплатами компенсаций в следующие филиалы Международного банка Азербайджана (МБА), выбранного в качестве агента аннулированных AGBank и NBC Bank:

Отметим, что решением правления Центрального банка Азербайджана от 12 мая 2020 года лицензии, выданные AGBank и NBC Bank на осуществление банковской деятельности, были аннулированы.