В Азербайджане больше всего работают в этих сферах

По состоянию на 1 июня 2020 года численность экономически активного населения составляла 5206,7 тыс. человек, из которых 4901,3 тыс. человек трудоустроены.

Как сообщает Day.Az, по данным Госкомстата, на 1 мая текущего года численность наемных работников составила 1676,1 тыс. В государственном секторе заняты - 926,6 тыс. человек, в частном секторе - 749,5 тыс.

В нефтегазовом секторе работает 33,6 тыс. человек, в ненефтяном секторе - 1642,5 тыс.

24,1% наемных работников предприятий и организаций заняты в производстве, 7,8% - в строительстве, 7,4% - в перерабатывающей промышленности, 3,4% - в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, 2,0% - в горнодобывающей промышленности, 1 8% занимались производством, распределением и поставкой электроэнергии, газа и пара, 1,7% - водоснабжением, переработкой и удалением отходов.

Из работающих в сфере услуг 19,9% заняты в сфере образования, 17,9% - в торговле; ремонте автомобилей, 8,0% - оказание медицинских и социальных услуг населению, 6,8% -государственное управление и оборона; социальное обеспечение, 5,1% - предоставление административных услуг, 4,5% - транспорт и складирование, 3,4% - профессиональная, научная и техническая деятельность, 3,3% - отдых, развлечения и искусство, 1,7% - финансы и страхование, 1,7 процента работали в сфере информации и связи, 1,5 процента - в сфере размещения туристов и общественного питания, 1,1 процента - в других услугах и 1,0 процента - в операциях с недвижимостью.