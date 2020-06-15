В Азербайджане многократно выросло производство кокона шелкопряда

В январе-мае 2020 года производство продукции в сфере животноводства выросло на 3,2 процента, составив 1,7 миллиарда манатов, а растениеводства - на 5,3 процента, составив 443 миллиона манатов, сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по статистике.

Согласно данным Госкомстата, в стране было произведено 207,5 тысячи тонн мяса, 859,4 миллиона тонн молока, 836,3 миллиарда яиц и 12,2 тысячи тонн шерсти, 18,3 тонны кокона шелкопряда. По сравнению с аналогичными показателями 2020 года производство мяса увеличилось на три процента, молока - на 1,6 процента, яиц - на 9,3 процента, производство шерсти увеличилось на 0,1 процента, производство же кокона - в 9,7 раз.

За первые пять месяцев текущего года было выращено 196,1 тысячи тонн картофеля (рост на 13,7 процента) и 287 тысяч тонн других овощей, что по сравнению с аналогичными показателями прошлого года больше на 16,2 процента.

В целом, объем производства сельскохозяйственной продукции в Азербайджане в фактических ценах составил около 2,165 миллиарда манатов, что на 3,6 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.