Азербайджанский бизнес расширяет сотрудничество с европейскими странами

В сентябре текущего года Национальная конфедерация организаций предпринимателей (работодателей) (НКОПА) планирует организовать деловые миссии азербайджанских предпринимателей в России, Болгарии и других странах, с которыми ведутся на данный момент переговоры.

Об этом сказала Trend руководитель пресс-службы НКОПА Ильхама Абдуллаева, передает Day.Az.

По ее словам, в ближайшем будущем планируется реализовать конкретные проекты в сфере туризма, сельского хозяйства, фармацевтики, услуг и консалтинга с Турцией, регионами России, Узбекистаном, Индией, Черногорией, Болгарией, странами Персидского залива и другими.

Как отметила Абдуллаева, в настоящее время конфедерация тесно сотрудничает в разных секторах экономики с Турцией, многими регионами Российской Федерации, странами Европейского Союза и Азии.

"Введенные ограничения вызвали определенный спад в торговле, туризме, логистике, сфере услуг и ряде других областях экономики. В частности, следует отметить, что наибольшему воздействию такого рода подвержены субъекты микро-, малого и среднего предпринимательства. Поэтому для продолжения деятельности предпринимателей этого сегмента, а также сохранения рабочих мест они в период карантинного режима нуждаются в поддержке", - подытожила она.

НКОПА была учреждена 5 марта 1999 года в Баку и прошла официальную государственную регистрацию.

Она объединяет в своих рядах свыше 1000 субъектов предпринимательства, в том числе 35 ассоциаций и союзов социально-экономического профиля.