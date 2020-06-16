Азербайджан и Россия запустят новые инновационные проекты

Азербайджан и Россия намерены совместными усилиями минимизировать экономические потери, возникшие из-за сложной эпидемиологической обстановки.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство экономического развития Российской Федерации.

Для этого решено активизировать исполнение имеющихся двусторонних договоренностей по расширению торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Таков один из главных итогов состоявшейся встречи сопредседателей российско-азербайджанской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству (МПК) Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Алексея Оверчука и Заместителя Премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева.

В настоящее время в Азербайджане реализуется большой пакет инвестиционных проектов с российским участием, сказали в ведомстве.

Среди них:

-запуск в Азербайджане сборочного производства коммерческих грузовых автомобилей "ГАЗель-NEXT" и "ГАЗон NEXT" (совместно с группой ГАЗ);

-строительство первого в республике фармацевтического комплекса (совместно с ГК "Р-Фарм");

-создание вертолётного сервисного центра (совместно с АО "Вертолеты России");

-производство зерноуборочных комбайнов NOVA-340 (совместно с ООО "Ростсельмаш").

Министерство отмечает, что учитывая возникшие ограничения из-за пандемии короновируса пока сложно прогнозировать динамику экономического развития на ближайшую перспективу. Тем не менее стороны договорились не сбавлять обороты, сосредоточив усилия на реализации Плана по развитию ключевых направлений российско-азербайджанского взаимодействия до 2024 г.

Реализуемые по линии МПК меры уже дают видимые результаты. Так, за 2019 год товарооборот между Азербайджаном и Россией увеличился почти на 28%. По итогам I квартала 2020 г. также фиксируются положительные показатели взаимной торговли (рост товарооборота на 17,6 %).

В ходе заседания Первый заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Михаил Бабич сообщил, что стороны согласовали проект "дорожной карты" о сотрудничестве в сфере инновационного развития и цифровой экономики. Документ разработан министерствами экономики Азербайджана и России совместно с заинтересованными организациями и находится в высокой степени готовности к подписанию.

Сопредседателями МПК отмечен высокий уровень взаимодействия профильных министерств и ведомств. Министерство экономического развития Российской Федерации является координатором (Секретариат МПК) согласования и исполнения всех российско-азербайджанских договоренностей на уровне МПК.

Стороны также договорились продолжить совершенствование нормативно-правовой базы сотрудничества. В разработке сейчас находится более 20 двусторонних документов. На встрече секретариатам МПК было дано поручение совместно с профильными министерствами и ведомствами провести мониторинг для оперативного подписания указанных соглашений.

Достигнута договоренность о проведении очередного заседания МПК в Москве в четвертом квартале 2020 года. В свою очередь в Азербайджане в этом году состоится Одиннадцатый Российско-Азербайджанский межрегиональный форум. Данное ежегодное мероприятие является эффективным инструментом для развития сотрудничества регионов двух стран.