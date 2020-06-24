Новые возможности для предпринимателей от Международного Банкa Азербайджана (R)

Международный Банк Азербайджана, всегда поддерживающий своих клиентов, сделал очередной шаг, нацеленный на расширение выбора клиентов, которые пользуются банковскими гарантиями, и предоставление им страховки от валютных рисков. Банк создал возможность для бизнесменов, имеющих средства на счетах в иностранной валюте, получить гарантию в манатах, заблокировав соответствующий эквивалент этих средств в валюте.

До сих пор, чтобы получить гарантию в национальной валюте, бизнесменам приходилось переводить соответствующее количество средств в иностранной валюте в манаты. Теперь клиентам Международного Банка Азербайджана со счетами в иностранной валюте не нужно проводить конверсионных операций для получения гарантий в манатах.

Банковская гарантия - продукт, расширяющий деловое партнерство и снижающий риски в этой области. Гарантии широко используются в бизнес-среде по всему миру. Банк письменно гарантирует, что стороны выполнят свои обязательства по сделке, тем самым ускоряя достижение деловых соглашений и устраняя риски.

Международный Банк Азербайджана является одним из банков, предлагающих самый широкий спектр гарантийных возможностей для деловых людей, как на местном, так и на международном уровне, благодаря имеющимся международным корреспондентским отношениям. Обладая богатым опытом в этой области, банк активно поддерживает бизнес-предпринимателей.

Информацию о продуктах и услугах Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 37 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.