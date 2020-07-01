Бесплатный TamKart и кредиты на выгодных условиях для сотрудников полиции! (R)

Международный Банк Азербайджана объявил специальную кампанию по случаю Дня полиции, 2 июля.

В рамках кампании сотрудникам Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики бесплатно предоставляются карты Международного Банка Азербайджана TamKart Visa Classic, TamKart Visa Gold, TamKart Mastercard Standard, TamKart Mastercard Gold.

Подробную информацию о преимуществах TamKart, таких как оплата в рассрочку и кэшбэк, можно получить здесь. Карту также можно заказать онлайн.

На период проведения кампании сотрудники Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики также могут получить кредит в Международном Банке Азербайджана без комиссии, на срок до 48 месяцев с 2% скидкой, по процентной ставке от 18%. Преимуществами этой кампании может воспользоваться каждый сотрудник Министерства внутренних дел в Азербайджане.

Информацию о продуктах и услугах Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 37 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.