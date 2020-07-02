Вугар Байрамов: Туризм - важнейший сектор экономики Азербайджана после энергетики

Туристическая сфера является одним из столпов ненефтяной экономики Азербайджана. Порой ее называли даже локомотивом развития ненефтяного сектора.

До начала пандемии и "закрытия" мира туризм приносил значительные доходы в бюджет Азербайджана. Благодаря созданию современной инфраструктуры, прекрасной природе, уникальной культуре и незабываемой кухне, наша страна в последние годы превратилась в туристическую Мекку региона. Проведение в республике крупных международных мероприятий спортивного, гуманитарного, культурного характера еще более стимулировало этот процесс.

Как отметил на состоявшейся накануне видеоконференции с генеральным секретарем Всемирной туристской организации ООН Зурабом Пололикашвили Президент Ильхам Алиев, с учетом вложенных в создание туристической индустрии средств и сил, Азербайджан, конечно, не может потерять эту сферу. С целью сохранения кадрового потенциала государство будет поддерживать эту отрасль до тех пор, пока она не начнет восстанавливаться.

"Туризм является одним из приоритетных направлений ненефтяного сектора азербайджанской экономики. Это сектор, приносящий валюту стране, по этому показателю он находится на втором месте после энергетики. Политика, проводимая под руководством Президента Ильхама Алиева, предусматривает развитие ненефтяного сектора и диверсификацию экономики, и туризм тут занимает одно из главных мест", - сказал в комментарии Day.Az депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов.

По его словам, 2019 год был для азербайджанского туризма одним из самых запоминающихся. В минувшем году страну посетили более 3 миллионов иностранных туристов. За год этот показатель вырос на 15 процентов. В 2019 году иностранные туристы потратили в нашей стране 2,5 миллиарда долларов, что очень позитивно повлияло на объем поступлений в госбюджет.

В последние годы, особенно, начиная с 2015 года, мы наблюдаем бурное развитие туристической сферы. Создание современной инфраструктуры сделало отдых в Азербайджане еще более комфортным и привлекательным. Электронизация системы выдачи виз, прозрачность этого процесса тоже оказали свое влияние, сказал наш собеседник.

Вугар Байрамов подчеркнул, что туристическая сфера в Азербайджане всегда поддерживалась со стороны государства. Развитие инфраструктуры и логистики в сфере туризма были подняты на уровень мировых стандартов.

"К сожалению, пандемия оказала негативное влияние на туристическую сферу, она оказалась в числе наиболее пострадавших отраслей. В этой ситуации государство поддержало частный сектор, в том числе туристическую сферу, учитывая ее приоритетность. Главной целью государства является минимизация последствий от пандемии для экономики и частного сектора. На последующих этапах поддержка туризма будет продолжаться. Об этом сказал на встрече с главой ВОТ Президент Ильхам Алиев. Уверен, что в постпандемический период туризм снова станет ведущей отраслью ненефтяного сектора. Несмотря на то, что пандемия серьезно ударила по туризму, поддержка государства и имеющиеся у Азербайджана ресурсы позволят ему вновь достичь прежних высот", - подчеркнул депутат ММ.

Лейла Таривердиева