В Азербайджане предприниматели получат кредиты под гарантии государства

В Азербайджане предпринимателям предоставляется возможность получать кредиты под государственные гарантии и субсидии на часть процентов по кредитам.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство экономики Азербайджана, распоряжением Кабинета министров Азербайджана от 4 апреля 2020 года был утвержден План мероприятий по реализации Распоряжения Президента Азербайджанской Республики o ряде мер по снижению негативного влияния пандемии коронавируса (COVID-19) и вызванных ею резких колебаний, происходящих на мировых энергетических рынках и рынках акций, на экономику Азербайджанской Республики, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости в стране и субъектов предпринимательства".

В частности, условия предоставления государственного гарантированного кредита затронули следующие аспекты:

- Кредиты под гарантии государства выдаются предпринимателям, осуществляющим деятельность по видам экономической деятельности;

- Сумма кредита, который получит каждый предприниматель, не должна превышать три миллиона манатов;

- Льготный период по кредиту не должен превышать 12 месяцев;

- Данный механизм распространяется на кредиты сроком от трех лет с годовой процентной ставкой не более 15 процентов.

- Государственная гарантия предоставляется через кредитные организации, определенные Наблюдательным советом Фонда развития предпринимательства.

- Льготные кредиты, предоставляемые за счет ресурсов финансовых институтов и фондов, созданных государством, гарантиям и субсидиям не подлежат.

Также министерство экономики Азербайджана представило новую платформу для предпринимателей. Посредством "Электронной кредитной платформы" предприниматели получат возможность обращаться в один из двух банков для получения льготных кредитов для лиц, пострадавших от пандемии на сумму до трех миллионов манатов. По кредиту установлен двенадцатимесячный льготный период.

Преимущества для предпринимателей заключаются в том, что до 60 процентов кредитов будет гарантировано государством; кроме того, по этим кредитам субсидируется 50 процентов от годовой процентной ставки. Например, если предприниматель взял кредит под 15 процентов, то половина кредита будет субсидироваться за счет государственных средств. То есть, предприниматель будет платить 7,5 процента за полученный кредит. Это также большое преимущество для предпринимателей.

Помимо этого новые правила обеспечат быстрое использование государственной поддержки, предприниматели получат возможность подать заявку на бизнес-кредиты в режиме онлайн, не посещая кредитную организацию;

Также будут созданы равные возможности для предпринимателей, которые смогут отслеживать статус своих заявок в режиме реального времени. Будет обеспечена оперативность и прозрачность в получении кредитов, увеличен доступ предпринимателей к бизнес-кредитам, повышено качество и эффективность обслуживания.