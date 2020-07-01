Опубликованы финансовые отчеты “AzerGold” по итогам прошедшего года

Закрытое Акционерное Общество (ЗАО) "AzerGold" опубликовало финансовые отчеты по итогам 2019 года.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В результате финансовых проверок независимым аудитором было вынесено положительное заключение финансовым отчетам Акционерного Общества. Согласно отчетам, Акционерное Общество завершило прошедший год с высоким доходом и прибыльностью, укрепив свои позиции по всем показателям.

В целом, в 2019 году по сравнению с 2018 годом, ЗАО повысило добычу золота и серебра на 21,4% и 33,3% соответственно. Как отмечается в отчетах компании, на фоне роста цен на золото и серебро на мировых биржах за прошедший год продажа драгметаллов со стороны компании привлекла в экономику страны 86,2 миллионa долларов США, что больше аналогичной цифры за 2018 год на 48% (на 27,8 миллиона долларов США). В итоге, чистая прибыль ЗАО по сравнению с 2018 годом выросла на 55% и составила 12,4 миллиона долларов США.

Подробнее с финансовыми отчетами и другими финансовыми показателями Акционерного Общества можно ознакомиться на официальном сайте компании.