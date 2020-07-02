Азербайджанский газ: сотрудничество, партнёрство и устойчивое развитие

"Южный газотранспортный коридор" планируется полностью ввести в эксплуатацию осенью 2020 года. Он имеет большой потенциал и способен внести существенный вклад в энергетическую безопасность и устойчивое развитие Европы.

Как передает Day.Az, об этом пишет Эсмира Джафарова, член правления Азербайджанского Центра анализа международных отношений, участница Международной конференции "Глобальная энергетика и международные политические риски", организованной клубом Валдай и Азербайджанским Центром анализа международных отношений, которая пройдёт онлайн 2-3 июля.

Азербайджан начал свою деятельность в качестве страны - экспортёра энергии вследствие подписания в 1994 году "Контракта века" со своими международными партнёрами с целью начала эксплуатации углеводородных ресурсов Каспийского моря. Последующие события стали результатами вдумчивой энергетической стратегии, инициированной общенациональным лидером, покойным президентом Гейдаром Алиевым. Нефтепроводы "Баку - Тбилиси - Джейхан" (2005 год) и "Баку - Тбилиси - Эрзурум" (2006 год) ещё больше повысили роль Азербайджана как страны-производителя и экспортёра энергии, чьё имя также связано с крупномасштабными региональными проектами в области энергетической инфраструктуры. Азербайджан может похвастаться запасами газа в 2,6 триллиона кубометров. Таким образом, когда существующего газопровода "Баку - Тбилиси - Эрзурум" не хватило для транспортировки запасов азербайджанского газа, в 2013 году родилась идея создания "Южного газотранспортного коридора". В 2013 году произошло ещё одно важное событие в развитии "Южного газотранспортного коридора" - завершились дебаты по окончательному маршруту проекта, в результате чего Азербайджан предпочёл Трансадриатический газопровод (TAP) конкурирующему проекту "Набукко" для транспортировки запасов каспийского газа в Европу.

Коридор протяжённостью 3500 км состоит из четырёх сегментов - проекта "Шахдениз-II", расширения Южно-Кавказского газопровода (SCPX), Трансанатолийского газопровода (TANAP) и его конечной части - Трансадриатического газопровода (TAP). Коридор проходит через семь стран - Азербайджан, Грузию, Турцию, Болгарию, Грецию, Албанию и Италию, причём Италия является конечным пунктом приёма каспийского газа. Официальная церемония открытия "Южного газотранспортного коридора" состоялась 29 мая 2018 года в Баку, а начальная фаза запуска Трансанатолийского газопровода - 12 июня 2018 года в турецком Эскишехире. Позже, 30 ноября 2019 года в Ипсале, Турция, была торжественно открыта первая фаза Трансанатолийского газопровода. На данный момент Турция уже импортирует газ через Трансанатолийский газопровод и к июню 2020-ого года должна была получить 6 миллиардов кубометров газа. Ожидается, что Европа будет импортировать 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа в год, и первые объёмы уже прибыли на территорию Албании. "Южный газотранспортный коридор" планируется полностью ввести в эксплуатацию осенью 2020 года, а Трансадриатический газопровод завершён более чем на 96%, несмотря на то, что ранее на юге Италии возникали некоторые проблемы в связи с вопросами экологии, которые позже были устранены, когда итальянское правительство окончательно утвердило проект в конце 2018 года. Похоже, что с тех пор даже вызванные COVID-19 проблемы не помешали успеху "Южного газотранспортного коридора".

С началом пандемии COVID-19, поражающей мир и приносящей много неопределённостей наряду с глобальными ограничениями, глобальная экономическая активность замедлилась. По-видимому, последствия пандемии будут устраняться в течение длительного времени, поскольку они вызвали шок во всём существующем глобальном порядке и экономике. Многие проекты и экономические инициативы были приостановлены, и отрадно видеть, что работы по "Южному газотранспортному коридору" будут продолжаться до их окончательного завершения. На начальном этапе он будет поставлять около 16 миллиардов кубометров газа - 6 в Турцию и 10 в Европу. Тем не менее проект также построен с потенциальными возможностями расширения, которые могут быть увеличены до 31 миллиарда кубометров для Южно-Кавказского и Трансанатолийского газопровода, а также до 20 миллиардов кубометров для Трансадриатического газопровода - таким образом, удваивая мощность последнего. Кроме того, Азербайджан обладает дополнительными запасами газа в своей доле Каспийского моря, на месторождениях Абшерон, Умид и Бабек, а также Карабах, Дан Улдузу и Ашрафи, что может в будущем обеспечить дополнительные объёмы для инфраструктуры и увеличить экспорт газа в разные уголки Европы. Завершающий этап реализации "Южного газотранспортного коридора" уже начался, и успешное завершение запуска Трансадриатического газопровода и коридора в целом, похоже, не за горами, так как первый газ уже экспортирован в Албанию. Завершив работы по запуску Трансадриатического газопровода и достроив "Южный газотранспортный коридор", как и планировалось, в конце 2020 года, Азербайджан внесёт вклад в энергетическую безопасность Италии, а также стран Юго-Восточной Европы. Через "Южный газотранспортный коридор" Азербайджан обеспечит диверсификацию маршрутов и источников природного газа, а также будет способствовать усилиям по декарбонизации более широкого континента. Трансадриатический газопровод также является важным связующим звеном в "Южном газотранспортном коридоре", а также благодаря своим связям с другими соединительными звеньями в Европе, такими как интерконнектор "Греция - Болгария" (IGB), Ионический Адриатический трубопровод (IAP), газопровод "Болгария - Румыния - Венгрия - Австрия" (Проект BRUA), может открыть новые перспективы для других стран с целью извлечения выгоды из новых источников поставок.

Недавно мы стали свидетелями ещё одного важного достижения в становлении "Южного газотранспортного коридора", когда первый газ был закачан в участок Трансадриатического газопровода в Албании, на греко-албанской границе. Дальнейшие планы включают постепенное введение газа в другие части албанской доли Трансадриатического газопровода. Этот этап также был важен, потому что он произошёл во время увлечения количества заражений COVID-19 в мире, которые могли потенциально создать препятствия на пути к прогрессу. Однако этого не произошло, и, поскольку ситуация соответствует сегодняшнему дню, работа по своевременному завершению строительства "Южного газотранспортного коридора", похоже, идёт полным ходом на благо Азербайджана, его соседей и в конечном счёте энергетической безопасности Европы. Это также ещё раз свидетельствует о важности, придаваемой "Южному газотранспортному коридору" его международными партнёрами.

Помимо своей непосредственной стратегической цели, "Южный газотранспортный коридор" также является многомиллионным инфраструктурным мегапроектом - и именно по этой причине его назвали "коридором". Внедрение "коридора" стало возможным только благодаря последовательному и целенаправленному международному сотрудничеству, партнёрству, политической воле и единству цели, что также означает, что другие страны, желающие использовать эту инфраструктуру, которая уже существует, потенциально могут извлечь выгоду из данного партнёрства. Такое партнёрство и сотрудничество устраняет чувство конкуренции ради большей выгоды стран и их населения. Это ещё раз свидетельствует о том, что "Южный газотранспортный коридор" имеет большой потенциал и способен внести существенный вклад в энергетическую безопасность и устойчивое развитие Европы.