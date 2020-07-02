Эльшад Мамедов: Государство понимает проблемы предпринимателей и берет на себя их решение

Экономическая политика, реализуемая в стране и антикризисные меры, принимаемые под руководством Президента Ильхама Алиева, показывают свою адекватность и оправданность.

Об этом сказал в комментарии Day.Az экономист, профессор Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) Эльшад Мамедов.

По его словам, согласно соответствующему распоряжению главы государства, кабинетом министров были разработаны и приняты решения о кредитно-гарантийной поддержке предпринимательства в связи с пандемией. Очень важным является то, что в данном решении предусмотрена поддержка с точки зрения субсидирования кредитной нагрузки для предпринимателей. Как по кредитам, которые были взяты после объявления пандемии, так и по кредитам, взятым до ее начала, подчеркнул экономист.

"Часть предпринимателей были обременены кредитами, взятыми до пандемии. По данным кредитам предусматривается поддержка 10-процентным субсидированием кредитного портфеля в размере одного миллиарда манатов. Здесь речь идет о поддержке финансовой составляющей в размере 100 миллионов манатов, которая будет реализована через Фонд поддержки предпринимательства, функционирующий при министерстве экономики страны.

Что же касается кредитной нагрузки, которая была взята предпринимателями в период пандемии, то здесь государство берет на себя 50-процентное субсидирование кредитования. И это весьма важно. Фактически мы наблюдаем картину, когда на долю бизнеса с точки зрения выплаты кредитных процентов в течение года попадает часть, которая приблизительно равна учетной ставке Центрального банка. И это в нынешних условиях весьма существенная поддержка предпринимательской среды. Это показывает, что государство осознает и понимает те проблемы, которые на сегодняшний день ощущает на себе бизнес", - сказал наш собеседник.

Мамедов считает очень важным также то, что государство оказывает существенную поддержку предпринимательской среде при покупке оборудования. В качестве залога - то оборудование, которое будет приобретаться предпринимателями.

Вместе с тем, отметил экономист, очень важно, что с точки зрения именно гарантийной составляющей государство тоже идет на значительные уступки, и в качестве уступки здесь предусматривается 60-процентрая гарантия взятых предпринимателями кредитов. Это очень важный момент. Наряду с налоговой составляющей, которая также имела место, и по налогу на прибыль, и по налоговой нагрузке на отдельные категории наиболее пострадавших сегментов бизнес-среды также имелись существенные льготы.

"А здесь мы видим, что налоговое стимулирование предпринимательства и деловой активности в стране сопровождается очень важным и, я бы даже сказал, приоритетным направлением - стимулированием с точки зрения денежно-кредитной политики. Это политика поддержания устойчивости нашей национальной экономики должна быть в последовательном формате, еще более углубленном наполнении, продолжена", - отметил профессор UNEC.

Лейла Таривердиева