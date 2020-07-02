https://news.day.az/economy/1249880.html "Азерсу" начал прием обращений посредством Facebook и Telegram
"Азерсу" начал прием обращений посредством Facebook и Telegram
ОАО "Азерсу" начал прием обращений по рассмотрению задолженностей посредством Facebook и Telegram.
Как сообщает Day.Az, до сегодняшнего дня воспользоваться этой услугой можно было посредством портала e-gov.az.
Теперь наряду с порталом абоненты могут воспользоваться услугой посредством Facebook (AZERSU OJSC) и Telegram по ссылкам, размещенным на сайте azersu.az.
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