"Азерсу" начал прием обращений посредством Facebook и Telegram

ОАО "Азерсу" начал прием обращений по рассмотрению задолженностей посредством Facebook и Telegram.

Как сообщает Day.Az, до сегодняшнего дня воспользоваться этой услугой можно было посредством портала e-gov.az.

Теперь наряду с порталом абоненты могут воспользоваться услугой посредством Facebook (AZERSU OJSC) и Telegram по ссылкам, размещенным на сайте azersu.az.