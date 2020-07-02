«Южный газовый коридор» увеличил прибыль на 70%

В прошлом году доходы ЗАО "Южный газовый коридор" составили 452 610 тыс. долларов США, что на 78,5% больше показателя 2018 года.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в консолидированном финансовом отчете компании за 2019 год.

Согласно отчету, общая прибыль ЗАО выросла на 70% и составила 205 335 тыс. долларов.

Общие активы ЗАО на 1 января этого года составили 12 655 978 тыс. долларов, что по сравнению с показателем на 1 января прошлого года 1,78% меньше.