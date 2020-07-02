Эмин Алиев: После завершения пандемии Азербайджан и Россию ждет взрывной рост экономического сотрудничества

После завершения пандемии Азербайджан и Россию ждет взрывной рост экономического сотрудничества.

Об этом сказал главный редактор информационного портала Day.Аz, экономист Эмин Алиев в ходе презентации доклада "Азербайджан после пандемии: сценарий развития (экономика, политика)", подготовленного руководителем спецпроектов "Каспийского экспертного клуба", заместителем генерального директора агентства Trend Гюльнарой Мамедзаде и научным сотрудником Института экономики Российской академии наук (РАН) Александром Караваевым.

По его словам, постпандемический период будет характеризоваться резким всплеском экономической активности.

"И правительства, и бизнес - как крупный, так и мелкий - будут стараться максимально быстро восстановить работу в полном объеме. Встанут вопросы развития двух-, трех- и многосторонних форматов сотрудничества.

Все это подстегнет спрос и на грузоперевозки, что сделает вопрос транзитных коридоров, таких как Север-Юг или Восток-Запад еще более актуальными. Таким образом, в оживлении и развитии международных транспортных коридоров будут заинтересованы все - и Восток, и Запад, и конечно же, Азербайджан и Россия", - сказал Э.Алиев.

Именно поэтому, отметил эксперт, окончание пандемии, когда бы оно ни наступило, станет толчком для ускорения транзитного сотрудничества в целом и азербайджано-российского экономического взаимодействия в частности. "Наши страны связывают и культурные, и языковые, и исторические нити - и эта общность, в сочетании с желанием восстановить экономическую активность после пандемии могут привести к взрывному росту двустороннего сотрудничества и товарооборота", - добавил Алиев.

По его словам, пандемия показала бизнесу - и в Азербайджане, и в России, да и вообще везде - что если ты обладаешь определенными возможностями для налаживания сотрудничества, то лучше реализовать их так быстро, как это только возможно.

"Потому что потом может случиться пандемия, или любая другая проблема глобального характера, которая моментально разрушит планы или отодвинет их на неопределенную перспективу, что скажется в конечном счете и на развитии, и на экономическом росте в целом. Пандемический кризис как нельзя лучше показал всем нам, что нельзя терять время. Нельзя откладывать на завтра то, о чем можно договориться уже сегодня. Поэтому я уверен, что постпандемический период станет источником взрывной динамики развития сотрудничества между Азербайджаном и Россией - как с точки зрения транзита, так и с точки зрения развития отношений с регионами российского Северного Кавказа, приграничными проектами и по многим другим направлениям", - подчеркнул экономист.

По мнению эксперта, пандемия коронавируса показала, насколько важной была огромная проделанная в прошлые годы работа по развитию страны. Эта работа оказалась своего рода подготовительной - и позволила Азербайджану достойно справляться с пандемией.

"Разумеется, пять-шесть лет назад никто не мог и предположить, что будет распространяться опасный вирус, будет неизвестно, как его лечить и придется закрывать границы, принимать меры, ограничивать экономическую активность. Но тем не менее, именно 2020 год показал, что те страны, которые успели провести определенную работу, модернизировать инфраструктуру, провести реформы, показывают намного более высокие результаты в борьбе с коронавирусом. Они держат удар намного лучше.

Стратегия Президента Ильхама Алиева, выдвинутая им несколько лет назад и рассчитанная на максимальную диверсификацию и диджитализацию национальной экономики, оказалась критически важной для страны сегодня, для обеспечения сегодняшней успешной борьбы с пандемией в нашей стране. В качестве примера можно привести такие успешные проекты, как ASAN Xidmət. Эта площадка разрабатывалась по инициативе Президента Ильхама Алиева как институт, который искоренит коррупцию и оздоровит отношения "гражданин-чиновник" - и она работает крайне успешно. В то же время, сегодня именно на платформе ASAN реализована не только система смс-разрешений, мониторинга эпидемической ситуации, но и развернута масштабная волонтерская программа поддержки тех, кто нуждается в той или иной помощи в период пандемии.

Другой такой пример - агентство DOST, созданное по инициативе Первого вице-президента Мехрибан Алиевой. Оно стало важным подспорьем в обеспечении бесперебойного оказания социальных услуг населению страны.

Эти и многие другие проекты разрабатывались не для целей предотвращения пандемии, но сегодня они показали и высокую эффективность, и внесли существенный вклад в борьбу с коронавирусом в нашей стране", - сказал Эмин Алиев.