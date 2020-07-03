Шахмар Мовсумов сделал заявление о выплате 190 манатов

"Кабмин принял решение в связи с выплатой 190 манатов. С 21 июня начнется выплата пособия в 8 городах и районах оранжевой зоны".

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции в Оперативном штабе при Кабинете министров сказал помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Шахмар Мовсумов.

По его словам, выплаты будут осуществляться по частям, в короткое время - в течение 2-3 дней: "По частям потому, что часть выплат зачисляется на пластиковые карты, и перед банкоматами собирается большая очередь. Что касается 8 районов, включенных в ужесточенный режим, обсуждение в связи с этим ведется, решение будет принято".