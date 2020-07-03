https://news.day.az/economy/1250387.html Шахмар Мовсумов: Пострадавшим от пандемии секторам предусмотрена поддержка
Шахмар Мовсумов: Пострадавшим от пандемии секторам предусмотрена поддержка
"Вначале была оказана поддержка секторам, пострадавшим от пандемии. Есть необходимость пересмотра списка секторов, пострадавших от пандемии".
Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции в Оперативном штабе при Кабинете министров сказал помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Шахмар Мовсумов.
Помощник Президента отметил, что в этой сфере предусмотрена оказание поддержки и проводится соответствующая работа.
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