Что делать, если ваше разрешение аннулировано?

Министерство экономики внесло ясность в вопрос аннулирования части разрешений.

Как сообщили в министерстве, отвечая на запрос Trend, в постановлении Кабинета министров Азербайджана от 19 июня 2020 года "О дополнительных мерах по усилению особого карантинного режима", определены сферы деятельности, функционирование которых разрешено, передает Day.Az.

Выдача разрешений сотрудникам, занятым в этих областях, осуществляется на основании заявления работодателей на портале "icazə.e-gov.az", в соответствии с областями, определенными соответствующим решением Кабинета министров и "Классификацией видов экономической деятельности" Госкомстата. Разрешения выдаются с учетом требований к сферам деятельности, в которых численность работников ограничена в соответствии с Постановлением Кабинета министров № 220 от 25 июня 2020 года.

В целях предотвращения злоупотреблений этой системой, снижения риска заражения граждан, как уже неоднократно предупреждалось, Государственным агентством по обслуживанию граждан и социальным инновациям некоторые разрешения для учреждений, в которых превышен указанный лимит, были аннулированы.

Министерство экономики доводит до сведения юридических и физических лиц, что в связи с отзывом некоторых разрешений, сотрудники, работающие в разрешенных сферах, должны урегулировать вопросы регистрации персонала посредством обращений на портал icazə.e-gov.az в рамках установленных правил. При выдаче разрешений будет учитываться количество работников, работающих по трудовому договору и классификационный код вида деятельности. Информация о сотрудниках, которые будут наняты в течение следующей недели, должна быть заранее введена работодателем на портал.

Нельзя будет обращаться в систему по поводу разрешений для работников сфер деятельности, функционирование которых не разрешено Кабинетом министров. Список налогоплательщиков, получивших разрешение со стороны Государственной налоговой службы при министерстве экономики и зарегистрированных в городах и районах, где действует особый карантинный режим, или тех, чей бизнес-объект расположен в этих городах и районах, представлен в Государственное агентство по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики. По состоянию на 17.00 5 июля, 38 348 работодателя уже получили разрешения для 453 781 работника на портале "icazə.e-gov.az".

Юридические и физические лица могут обращаться в министерство экономики в особых случаях, возникающих в связи с регулированием разрешений.

После введения работодателем в портал данных лиц, которым разрешено перемещаться в оранжевой зоне, последние могут покинуть зону на основании командировочных документов, выданных работодателем.

Список сфер, деятельность в которых разрешена в соответствии с Постановлением Кабинета министров № 208 от 19 июня 2020 года, доступно по ссылке:

https://nk.gov.az/media/files/49339ee08e90baca9ebd88f55a5ba958.pdf

С перечнем сфер деятельности, в которых согласно Постановлению Кабинета министров № 220 от 25 июня 2020 года количество работников ограничено, можно ознакомиться по следующим ссылкам:

https://nk.gov.az/az/article/911/print/

https://cabmin.gov.az/media/files/a0d53995ef202836f886389f911971d3.pdf