Увеличился экспорт азербайджанской продукции в Австралию

В январе-мае 2020 года экспорт азербайджанской продукции в Австралию составил 57,53 миллиона долларов США, в то время как годом ранее - 39,99 миллиона долларов США, сообщает Day.Az со ссылкой на статистический бюллетень Государственного таможенного комитета Азербайджана.

Долевое участие Австралии в общем экспорте Азербайджана увеличилось на 0,37 процента.

Согласно опубликованным данным, внешнеторговые операции между Азербайджаном и Австралией составили 59,47 миллиона долларов США, что в четыре раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Импорт продукции из Австралии в Азербайджан уменьшился в годовом исчислении с 203,25 миллиона долларов до 1,94 миллиона долларов США. Долевое участие Австралии в общем импорте Азербайджана также уменьшилось с 3,48 до 0,05 процента от совокупного объема.

В целом соотношение экспорта-импорта во внешнеторговых отношениях двух стран за январь-май сместилось в сторону экспорта. За аналогичный период 2019 года внешнеторговые отношения отмечались значительным смещением в сторону импорта - 17 и 83 процентов соответственно, а соотношение экспорта и импорта за январь-май 2020 года составляло 97 на 3 процента соответственно. Таким образом, сальдо внешнеторгового оборота двух стран за отчетный период было положительным и составляло 55,59 миллиона долларов.

В целом в январе-мае 2020 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил 11,14 миллиарда долларов США, что на 22,9 процента меньше аналогичного показателя 2019 года. Сальдо внешнеторгового оборота в годовом исчислении выросло на 0,9 процента и осталось положительным, составив 2,81 миллиарда долларов США.