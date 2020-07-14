https://news.day.az/economy/1253369.html ОПЕК провела переоценку нефтяных запасов Азербайджана
ОПЕК провела переоценку нефтяных запасов Азербайджана
Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) не изменила оценку подтвержденных нефтяных запасов Азербайджана.
Как сообщает Day.Az, в ежегодном статистическом бюллетене ОПЕК было отмечено, что на конец 2019 года подтвержденные нефтяные запасы Азербайджана составили 7 млрд. баррелей, что равно показателю 2018 года.
Согласно отчету, подтвержденные запасы нефти в мире на конец 2019 года составили 1 550,7 млрд. баррелей (доля Азербайджана - 0,45%).
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