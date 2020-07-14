В объектах предпринимательства стало меньше нарушений карантинных правил

В целях контроля за соблюдением специальных карантинных правил, установленных решениями Кабинета министров Азербайджана, в сферах торговли, услуг и производства, разрешенных к деятельности, министерством экономики с 22 мая проводятся мониторинги.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство экономики.

Как отмечается в сообщении, относительно первого дня проведения мониторинга число объектов-нарушителей значительно сократилось.

По состоянию на 13 июля среди всех объектов, где были проведены мониторинги, 9,9 процента нарушений были выявлены в Баку, 15,8 процента - в других городах и регионах страны.

"Группами по мониторингу объектов, а также промышленных предприятий до сих пор были проведены проверки в 16133 объектах предпринимательства, в 6778 которых (42 процента) были выявлены нарушения",- говорится в сообщении.

По данным ведомства, начиная с четвертого июля, карантинные меры еще более ужесточены для субъектов предпринимательства и их должностных лиц.

"Если в первые дни, когда начались мониторинги, в подавляющем большинстве объектов выявлялись нарушения, то в настоящее время таких случаев стало значительно меньше", - подчеркнули в ведомстве.