Парвиз Шахбазов: Расширенное внедрение возобновляемых источников энергии - приоритет энергополитики Азербайджана

Приоритетом современной энергетической политики Азербайджана является расширенное использование возобновляемых источников энергии.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, выступая в рамках встречи 14 Бакинской летней энергетической школы в Университете ADA на тему "Энергетическая политика Азербайджана и растущая роль возобновляемых источников энергии".

Как отметил Шахбазов, приоритетами современной энергетической политики Азербайджана, кроме расширения использования возобновляемых источников энергии, также является повышение эффективности энергетической системы и поэтапный переход на либеральную рыночную модель, процесса реформ, проводимого под руководством Президента Азербайджана.

"С этой целью были подготовлены 4 новых законопроекта, разработаны еще 2 новых законопроекта и Стратегия долгосрочного развития энергетического сектора, осуществлены пилотные проекты с компаниями ACWA Power из Саудовской Аравии и Masdar из ОАЭ мощностью 440 мегаватт. К концу года мы планируем начать строительство ветровой и солнечной электростанций мощностью 240 мегаватт и солнечных электростанций мощностью 200 мегаватт. Ожидается, что эти станции, которые будут построены за счет инвестиций в размере 400 миллионов долларов, будут производить 1,4 миллиарда киловатт-часов электроэнергии в год. Построение этих станций позволит сэкономить более 300 миллионов кубометров природного газа, сократить выбросы углекислого газа более чем на 600 тысяч тонн и создать сотни новых рабочих мест. Параллельно идет подготовка к созданию дополнительных мощностей около 1000 мегаватт посредством аукционов", - добавил министр.