ГТК о поддержке субъектов предпринимательства Азербайджана

С целью поддержки субъектов предпринимательства Азербайджана в период распространения пандемии в стране, в рамках сотрудничества Государственного таможенного комитета (ГТК) и Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ), в местах таможенного оформления осуществляется соответствующая работа по организации новых "Друзей МСБ" Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ), которая оказывает субъектам МСБ поддержку и различные услуги, включая создание или расширение бизнеса.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend начальник Управления по связям с прессой и общественностью Государственного таможенного комитета (ГТК) Натиг Ахундов.

Как отметил начальник, с 12 июля прошлого года в Бакинском Главном таможенном управлении Государственного таможенного комитета при министерстве экономики функционирует сеть "Друзья МСБ" Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) при министерстве экономики для оказания таких услуг, как импортно-экспортные операции, таможенное оформление и процедуры, в том числе информация, консультация, юридическая помощь, координация при использовании инвестиционных и экспортных стимулов.

По его словам, в целях улучшения государственных услуг для предпринимателей, обеспечения комфортного, беспрепятственного и прозрачного доступа к услугам в едином пространстве, в "Доме малого и среднего бизнеса" в городе Хачмаз с седьмого февраля текущего года действуют уполномоченные представители Государственного таможенного комитета.

"Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству и взаимодействию между Государственным таможенным комитетом Азербайджана и Агентством развития малого и среднего бизнеса был подписан 10 августа 2018 года с целью изучения международного опыта по сотрудничеству в сфере таможенного законодательства, организации взаимодействия и реализации совместных проектов. С подписанием этого "меморандума о взаимопонимании" определены приоритетные направления взаимодействия между ГТК и МСП",- напомнил Ахундов.

Также касаясь темы поддержки субъектов предпринимательства, Ахундов подчеркнул, что в соответствии с утверждённым постановлением Кабинета Министров Азербайджана от 17 ноября 2017 № 500 "О товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Азербайджана, ставке импортных таможенных пошлин и ставке экспортных таможенных пошлин", за исключением шкур животных, древесных изделий, цветных металлов и изделий из них, экспортная таможенная пошлина не применяется.

"В соответствии со статьей 165.1.3 и 187 Налогового кодекса Азербайджана, НДС по нулевой (0) ставке удерживается за оказание услуг и ведение операций при экспорте товаров (в том числе товаров, приобретенных у налогоплательщиков, зарегистрированных как иностранцы и лица без гражданства на территории Азербайджана", - сказал Ахундов.

Отметим, что сеть "Друзей МСБ", формирование которой началось в 2018 году, оказывает субъектам МСБ поддержку и различные услуги, включая создание или расширение бизнеса, поиск и реализация с участием МСБ потенциальных инвестиционных проектов, защиты прав МСБ, а также просвещение субъектов МСБ по вопросам механизмов государственной поддержки.