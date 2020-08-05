İnfinitech поставит оборудование Центробанку Азербайджана

Центральный Банк Азербайджана направит свыше 79,992 тысяч манатов на приобретение запасных частей для компьютерной и серверной инфраструктуры, действующей в Центральном банке Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на портал госзакупок.

Согласно информации, Центральный Банк Азербайджана подписал соответствующие контракт с ООО "INFINITECH".

Cогласно данным INFINITECH выбрана поставщиком запасных частей для компьютерной и серверной инфраструктуры.

Отметим, что стоимость контракта составляет 79,992 тысячи манатов.