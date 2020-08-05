https://news.day.az/economy/1259714.html İnfinitech поставит оборудование Центробанку Азербайджана
İnfinitech поставит оборудование Центробанку Азербайджана
Центральный Банк Азербайджана направит свыше 79,992 тысяч манатов на приобретение запасных частей для компьютерной и серверной инфраструктуры, действующей в Центральном банке Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на портал госзакупок.
Согласно информации, Центральный Банк Азербайджана подписал соответствующие контракт с ООО "INFINITECH".
Cогласно данным INFINITECH выбрана поставщиком запасных частей для компьютерной и серверной инфраструктуры.
Отметим, что стоимость контракта составляет 79,992 тысячи манатов.
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