В Азербайджане ускорился процесс легализации рабочих мест

Снижение теневой экономики и повышение прозрачности являются одним из приоритетных направлений деятельности в Азербайджане, сообщает Day.Az со ссылкой на Минэкономики.

Согласно источнику, задачи, определенные главой государства в связи со снижением объема "теневой двойственности", повышением прозрачности в экономических процессах, в том числе с прозрачностью трудовых отношений, нелегальными рабочими местами и "отбеливанием" заработной платы, являются одним из приоритетных направлений деятельности Министерства экономики.

После передачи в 2019 году Государственной налоговой службе при Министерстве экономики контроля за начислением и уплатой взносов на социальное страхование, в результате проведенных реформ и работ в этой сфере процессы оформления рабочих мест еще более ускорились, появилась возможность сбора необходимого пенсионного капитала наемных работников, были обеспечены их права на получение пенсии и социальной защиты в будущем, а также положительное влияние на снижение финансовой нагрузки государства.

Осуществление единого государственного органа налоговых и социальных сборов позволило обеспечить более эффективный контроль за выплатами налогоплательщиками в государственный бюджет и социальные фонды. Применение единого администрирования привело к коренным изменениям в сфере оформления трудовых отношений.

Государственная налоговая служба предотвратила уклонение предпринимателей от уплаты социальных сборов, добилась "отбеливания" рабочих мест, прозрачности заработной платы, правильной оплаты выплат социального страхования. В то же время, повышение контроля за оформлением трудовых отношений, в частности, требование прозрачности трудовых отношений как одного из основных условий механизмов государственной поддержки, осуществляемой в 2020 году в направлении устранения последствий коронавирусной пандемии, положительно повлияло на процесс легализации рабочих мест.