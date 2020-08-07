Евро начал дешеветь к манату

Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на седьмое августа установлен на уровне 1,7 и 2,012 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:

Курсы валют

07.08.20

Разница за сутки

Разница за месяц

Разница за год

1 доллар США

1,7

0

0

0

1 евро

2,012

-0,0075

0,0890

0,1061

1 российский рубль

1,2251

1,2018

0,0406

0,0867

1 турецкая лира

0,0234

-0,2175

-0,0006

-0,0141

1 австралийский доллар

0,6966

-0,5276

-0,0011

-0,1329

1 аргентинский песо

0,3188

0,2954

0,0014

-0,1102

1 белорусский рубль

0,4628

-0,2354

0

0

1 бразильский реал

0,0971

-0,2241

-0,0029

-0,0166

1 дирхам ОАЭ

0,1432

-0,3196

0,0007

0,0033

1 южноафриканский ранд

0,0763

-0,0219

0,0042

0,0023

100 южнокорейских вон

0,2201

0,0766

0,0071

-0,0173

1 чешская крона

0,244

0,1666

0,0016

0,0028

100 чилийских песо

0,2701

0,0514

0,0120

0,0148

1 китайский юань

0,5533

0,3084

-0,0031

-0,0283

1 датская крона

0,2194

-0,0516

0

0,0025

1 грузинский лари

0,0227

-0,5308

-0,0001

-0,0013

1 гонконгский доллар

2,23

2,0106

0,1040

0,1612

1 индийская рупия

0,0116

-0,0111

-0,0002

-0,0003

1 британский фунт стерлингов

0,004

-2,2290

0

0

100 индонезийских рупий

0,1949

0,1832

0,0110

0,0176

100 иранских риалов

1,8637

1,8597

0,0604

0,1216

1 шведская крона

0,4996

0,3031

0,0076

0,0116

1 швейцарский франк

1,2725

-0,5988

0,0180

-0,0061

1 израильский шекель

5,5638

5,0647

0,0367

-0,0302

1 канадский доллар

0,0041

-1,2781

-0,0001

-0,0003

1 кувейтский динар

0,0219

-5,5407

0,0003

-0,0024

1 казахский тенге

0,1126

0,1085

-0,0001

0,0002

1 киргизский сом

0,4054

0,3835

0,0075

0,0003

100 ливанских фунтов

0,0756

-0,0371

-0,0004

-0,0110

1 малайзийский ринггит

0,1028

-0,3034

0,0046

0,0074

1 мексиканский песо

0,1066

0,0306

0,0008

0,0039

1 молдавская лея

0,1885

0,0858

0,0076

-0,0022

1 египетский фунт

0,0167

-0,0896

0

-0,0028

1 норвежская крона

0,4548

0,2647

0,0242

0,0134

100 узбекских сомов

0,0232

0,0066

-0,0005

-0,0029

1 польский злотый

1,2398

0,7808

0,0188

0,0115

1 сингапурский доллар

0,4533

-0,7883

0,0001

0,0001

1 саудовский риал

2,4018

1,9485

0,0575

0,0622

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

0,234

-2,1664

-0,0137

-0,0738

1 тайваньский доллар

0,0578

-0,0001

0,0001

0,0038

1 таджикский сомони

0,1649

0

0

-0,0152

1 новый туркменский манат

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0614

0

-0,0016

-0,0054

100 японских иен

1,6105

-0,0005

0,0271

0,0083

1 новозеландский доллар

1,1336

0,0045

0,0192

0,0461