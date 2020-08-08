Увеличились грузоперевозки по маршруту Азербайджан-Беларусь

За первые полгода Азербайджанскими железными дорогами в направлении Азербайджан-Беларусь-Азербайджан было перевезено контейнеров - 34 TEU.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Как отметили в пресс-службе ЗАО, этот показатель вырос по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 54,5 процента.

За отчетный период Азербайджанскими железными дорогами в направлении Азербайджан-Беларусь было перевезено контейнеров - 17 TEU.

За первые шесть месяцев 2020 года Азербайджанскими железными дорогами в направлении Беларусь - Азербайджан было перевезено контейнеров - 17 TEU.

За период с 2017 по 2020 год по маршруту Азербайджан-Беларусь-Азербайджан было перевезено контейнеров - 135 TEU.

Напомним, что строительство железных дорог в Азербайджане стартовало еще в далеком 1878 году и 20 января 1880 года в строй была введена железная дорога Баку-Сабунчи-Сураханы, протяженностью 20 километров. С тех пор, с учетом роста потребности в грузоперевозках, железные дороги в Азербайджане развивались и совершенствовались. На сегодня общая протяженность основных путей в стране составляет 2954,74 километра, эксплуатационная протяженность - 2133,07 километра, из которых 803,3 километра двухколейные, а 1329,72 километра - одноколейные. 1169,17 километра или 54,82 процента от общей эксплуатационной протяженности путей электрифицировано, 964,9 километра, то есть 45,18 процента - эксплуатируются на тепловозной тяге. 1527,7 километра путей оснащены системой автоматической сигнализации.