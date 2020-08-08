https://news.day.az/economy/1260591.html Внесена ясность в вопрос увеличения авиарейсов в Нахчыван
Внесена ясность в вопрос увеличения авиарейсов в Нахчыван
"Решение в связи с увеличением авиарейсов в Нахчыван будет принято в ближайшее время".
Как передает Day.Az, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал помощник Президента Азербайджанской Республики-заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Шахмар Мовсумов.
Он отметил, что когда будет снят запрет на поездки в районы, международные полеты в соответствующих направлениях также будут возобновлены: "Мы еще не открыли наши границы ни с одной страной".
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