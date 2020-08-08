Внесена ясность в вопрос увеличения авиарейсов в Нахчыван

"Решение в связи с увеличением авиарейсов в Нахчыван будет принято в ближайшее время".

Как передает Day.Az, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал помощник Президента Азербайджанской Республики-заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Шахмар Мовсумов.

Он отметил, что когда будет снят запрет на поездки в районы, международные полеты в соответствующих направлениях также будут возобновлены: "Мы еще не открыли наши границы ни с одной страной".