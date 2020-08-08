https://news.day.az/economy/1260610.html Предпринимателям в области развития цифровой инфраструктуры окажут поддержку
Предпринимателям в области развития цифровой инфраструктуры окажут поддержку
Если переход к цифровизации экономики в Азербайджане продолжится, государство сможет реализовать механизм поддержки предпринимателей.
Как передает Day.Az, об этом сказал заместитель министра экономики страны Ровшан Наджаф.
По его словам, в последнее время наблюдается высокая тенденция в предоставлении услуг на дальние расстояния с использованием цифровых платформ: "Если переход к цифровой экономике будет продолжен, это положительно повлияет на долгосрочную трудоспособность предпринимателей. Со своей стороны правительство также окажет поддержку предпринимателям в области развития цифровой инфраструктуры".
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