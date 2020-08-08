Шахмар Мовсумов прокомментировал начисления штрафов за просроченные кредиты во время пандемии

"В связи с вопросом начисления штрафов за просрочку по кредитам Ассоциация банков Азербайджана выступила с заявлением, что вводится мораторий. За это время штрафы не начислялись".

Как передает Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал помощник Президента Азербайджана Шахмар Мовсумов.

Он отметил, что это было добровольное решение самих банков.

"Поскольку это добровольное решение, выбор также зависит от них самих. Они тоже это делают сознательно. Они понимают, что сегодня необходимо помогать предпринимателям, людям. Может быть, люди, у которых есть возможность, хотят злоупотребить сложившейся ситуацией, чтобы не платить по кредитам. Когда банки узнают об этом, они вынуждены штрафовать этих лиц. То есть этот инструмент предназначен для помощи. Мы все должны помогать друг другу. Если есть конкретный факт, связанный с неправомерными штрафами, то мы можем расследовать это", - подчеркнул помощник Президента Азербайджана.