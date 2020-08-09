Азербайджан сократил ненефтяной экспорт

В январе-июне 2020 года ненефтяной экспорт Азербайджана составил 911,9 миллиона долларов, сообщает Day.Az со ссылкой на ежемесячный "Обзор экспорта".

Согласно данным обзора, экспорт ненефтяного сектора сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,8 процента и составил 911,9 миллиона долларов.

В январе-июне этого года в Россию было экспортировано товаров ненефтяного сектора на сумму 370,3 миллиона долларов, в Турцию - 177,2 миллиона долларов, в Швейцарию - 96,1 миллиона долларов, в Грузию - 76,7 миллиона долларов и в Китай - 28,3 миллиона долларов.

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, за первые шесть месяцев 2020 года ненефтяной экспорт в Россию вырос на 4,3 процента, в Швейцарию - на 30,75 процента, а в Китай - на 65,5 процента. Экспорт ненефтяной продукции в Турцию же сократился на 16,9 процента, а в Грузию - на 30,7 процента.

В июне 2020 года экспорт в ненефтяном секторе составил 190,4 миллиона долларов, что на 0,1 процента меньше, чем в июне прошлого года.

За июнь этого года больше всего товаров было экспортировано в Россию (99,3 миллиона долларов), Турцию (32,9 миллиона долларов), Швейцарию (24,6 миллиона долларов), Грузию (6,2 миллиона долларов) и в Украину (5,1 миллиона долларов).

В целом, экспорт страны за первые шесть месяцев составил 7,7 миллиарда долларов США.